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Нойер пропустит ответный матч с Лацио
Вместо него выйдет Александр Нюбель
Ворота "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Лацио" займёт Александр Нюбель. Мануэль Нойер пропустит этот матч по решению тренерского штаба мюнхенцев, сообщает Sport1.
В "Баварии" решили предоставить основному вратарю отдых.
Напомним, ответный матч "Бавария" — "Лацио" состоится в среду, 17 марта.
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