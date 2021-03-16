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Нойер пропустит ответный матч с Лацио

Германия
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Вместо него выйдет Александр Нюбель

Нойер пропустит ответный матч с Лацио

Новина українською

Ворота "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Лацио" займёт Александр Нюбель. Мануэль Нойер пропустит этот матч по решению тренерского штаба мюнхенцев, сообщает Sport1.

В "Баварии" решили предоставить основному вратарю отдых.

Напомним, ответный матч "Бавария" — "Лацио" состоится в среду, 17 марта.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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