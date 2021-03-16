Германия
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Бавария позвала на просмотр атакующего хавбека из США
Правда, из второй по уровню лиги
MaxPreps
Атакующий полузащитник клуба "Сан-Антонио", который выступает в USL (Чемпионат Объединенной футбольной лиги) Хосе Гальегос отправляется в Германию на двухнедельный просмотр в мюнхенской "Баварии".
19-летний футболист может пополнить состав команды Ханси Флика, сообщает The Athletic.
За год в команде "Сан-Антонио" Гальегос, у которого есть гражданство Мексики и США, сыграл 33 матча, забил 3 гола, отдал 4 ассиста.
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