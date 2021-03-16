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Бавария позвала на просмотр атакующего хавбека из США

Германия
(1 голосов)

Правда, из второй по уровню лиги

Бавария позвала на просмотр атакующего хавбека из США

MaxPreps

Новина українською

Атакующий полузащитник клуба "Сан-Антонио", который выступает в USL (Чемпионат Объединенной футбольной лиги) Хосе Гальегос отправляется в Германию на двухнедельный просмотр в мюнхенской "Баварии".

19-летний футболист может пополнить состав команды Ханси Флика, сообщает The Athletic.

За год в команде "Сан-Антонио" Гальегос, у которого есть гражданство Мексики и США, сыграл 33 матча, забил 3 гола, отдал 4 ассиста.

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В статье: Бавария (Мюнхен) USL
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