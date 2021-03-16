Бавария позвала на просмотр атакующего хавбека из США

Атакующий полузащитник клуба "Сан-Антонио", который выступает в USL (Чемпионат Объединенной футбольной лиги) Хосе Гальегос отправляется в Германию на двухнедельный просмотр в мюнхенской "Баварии".

19-летний футболист может пополнить состав команды Ханси Флика, сообщает The Athletic.

За год в команде "Сан-Антонио" Гальегос, у которого есть гражданство Мексики и США, сыграл 33 матча, забил 3 гола, отдал 4 ассиста.