Английские гранды претендуют на полузащитника Боруссии Д

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Махмуд Дахуд может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Daily Mail, за ситуацией с контрактом футболиста следят "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм Хотспур" и "Эвертон". Соглашение Махмуда с немецким клубом истекает летом 2022 года, и он до сих пор не договорился со "шмелями" о его продлении.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 1 гол.