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Английские гранды претендуют на полузащитника Боруссии Д
Дахуд может сменить клубную прописку
bundesliga
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Махмуд Дахуд может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации Daily Mail, за ситуацией с контрактом футболиста следят "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм Хотспур" и "Эвертон". Соглашение Махмуда с немецким клубом истекает летом 2022 года, и он до сих пор не договорился со "шмелями" о его продлении.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 1 гол.
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