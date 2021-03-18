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Английские гранды претендуют на полузащитника Боруссии Д

Германия
(1 голосов)

Дахуд может сменить клубную прописку

Английские гранды претендуют на полузащитника Боруссии Д

bundesliga

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Махмуд Дахуд может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Daily Mail, за ситуацией с контрактом футболиста следят "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм Хотспур" и "Эвертон". Соглашение Махмуда с немецким клубом истекает летом 2022 года, и он до сих пор не договорился со "шмелями" о его продлении.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 1 гол.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Махмуд Дахуд
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