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Все капитаны Баварии будут носить повязку со специальной надписью

Германия
(1 голосов)

Красный против расизма

Все капитаны Баварии будут носить повязку со специальной надписью

Фото: Офіційний сайт Баварії

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" проведет антирасистскую кампанию по случаю годовщины инициативы "Rot gegen Rassismus" ("Красный против расизма"). Клуб выпустил специальные капитанские повязки с этим лозунгом.

Вратарь основной команды Мануэль Нойер, полузащитник женской "Баварии" Лина Магулль и хавбек "Баварии-2" Николас Фельдхан будут носить эти повязки.

Акция нацелена на то, чтобы подать пример толерантности и космополитизма, а также исключить дискриминацию на матчах.

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Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил:

Мы хотим сделать так, чтобы лозунг "Красный против расизма" было во всех наших командах. В то же время эта акция будет иметь внутренний эффект. Это не разовое мероприятие, а скорее часть нашей клубной культуры.

Будучи космополитическим клубом, "Бавария" выступает за толерантность, а также против любой дискриминации. Выступать против расизма - это вносить реальный вклад в дело борьбы с ним. Это значит, что мы самокритичны и заинтересованы в обмене мнениями, готовы понимать друг друга и действовать. "Бавария" хочет внести свой вклад в развитие общества, привлекать внимание людей к этой теме, - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер расизм
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