Дортмундская Боруссия "украла" высоченного таланта из ПСЖ

"Боруссия" Дортмунд подписала 17-летнего центрального защитника Сумайлу Кулибали. Его называют одним из "наиболее перспективных" талантов академии французского ПСЖ.

Уроженец Парижа присоединится к команде из Вестфалии с летом. Сейчас он залечивает травму колена.

Очень жду, когда смогу выступать за этот клуб с давними традициями, - цитирует Кулибали сайт "Боруссии". Благодарен за тренировку в ПСЖ, но я считаю, что смена клуба сейчас является лучшим шагом для меня, - сказал центрбэк, ростом в 1,9 метра. - У меня были предложения от других клубов, но когда я впервые пообщался с представителями "Боруссии", то сразу понял, что это наиболее правильный клуб для меня.

Кулибали еще не играл на уровне взрослого футбола, но в течение текущего сезона он регулярно тренировался с основным составом действующего чемпиона Франции.

Сумайла Кулибали также выступает за сборную U-18 Франции.