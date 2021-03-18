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Дортмундская Боруссия "украла" высоченного таланта из ПСЖ

Германия
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И юношеских сборных Франции

Дортмундская Боруссия "украла" высоченного таланта из ПСЖ

Фото: Borussia Dortmund

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд подписала 17-летнего центрального защитника Сумайлу Кулибали. Его называют одним из "наиболее перспективных" талантов академии французского ПСЖ.

Уроженец Парижа присоединится к команде из Вестфалии с летом. Сейчас он залечивает травму колена.

Очень жду, когда смогу выступать за этот клуб с давними традициями, - цитирует Кулибали сайт "Боруссии".

Благодарен за тренировку в ПСЖ, но я считаю, что смена клуба сейчас является лучшим шагом для меня, - сказал центрбэк, ростом в 1,9 метра. - У меня были предложения от других клубов, но когда я впервые пообщался с представителями "Боруссии", то сразу понял, что это наиболее правильный клуб для меня.

Кулибали еще не играл на уровне взрослого футбола, но в течение текущего сезона он регулярно тренировался с основным составом действующего чемпиона Франции.

Сумайла Кулибали также выступает за сборную U-18 Франции.

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В статье: Боруссия (Дортмунд)
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