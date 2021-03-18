После 9 игроков. Босс Вольфсбурга заболел коронавирусом

Спортивный директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке сдал положительный тест на COVID-19.

Всего у немецких "волков" это уже 9-й случай коронавируса. К этому времени болели Кевин Мбабу, Иосиф Брекало, Ренато Штеффен, Марин Понграчич, Вильям, Максимилиан Арнольд, Жером Руссийон, Максенс Лакруа и Павао Перван, посчитал Kicker.

На этот раз зафиксирован первый случай заболевания среди менеджмента.

Читайте также Вольфсбург может потерять наставника

Клуб объявил: 57-летний Йорг заразился дома, и поэтому не будет сопровождать "волков" на выездную игру с "Вердером".

Поединок Бундеслиги "Вердер" - "Вольфсбург" состоится в субботу, 20 марта. Начало в 16:30.

Сейчас "Вольфсбург" идет на 3 позиции в чемпионате Германии.