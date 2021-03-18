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После 9 игроков. Босс Вольфсбурга заболел коронавирусом
Говорят, подхватил дома
Фото: Kicker
Спортивный директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке сдал положительный тест на COVID-19.
Всего у немецких "волков" это уже 9-й случай коронавируса. К этому времени болели Кевин Мбабу, Иосиф Брекало, Ренато Штеффен, Марин Понграчич, Вильям, Максимилиан Арнольд, Жером Руссийон, Максенс Лакруа и Павао Перван, посчитал Kicker.
На этот раз зафиксирован первый случай заболевания среди менеджмента.
Клуб объявил: 57-летний Йорг заразился дома, и поэтому не будет сопровождать "волков" на выездную игру с "Вердером".
Поединок Бундеслиги "Вердер" - "Вольфсбург" состоится в субботу, 20 марта. Начало в 16:30.
Сейчас "Вольфсбург" идет на 3 позиции в чемпионате Германии.
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