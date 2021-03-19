Рибери рассуждает о возвращении в Бундеслигу - есть претендент

Французский 37-летний вингер Франк Рибери хочет вернуться в Бундеслигу в конце сезона.

Бывшая звезда мюнхенской "Баварии" присоединился к итальянской "Фиорентине" 2 года назад. Его контракт с "тосканцами" истекает в конце сезона.

Распространялись слухи о его возможном возвращении в Германию или переезд в Монцу. Однако, по данным Bild, приоритетом Рибери является возвращение в главный чемпионат Германии. Там "Айнтрахт" из Франкфурта проявляет интерес к его персоне. Только зарплата Рибери может стать препятствием для подписания соглашения.