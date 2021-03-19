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Рибери рассуждает о возвращении в Бундеслигу - есть претендент

Германия
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А в "Фиорентине" заканчивается контракт

Рибери рассуждает о возвращении в Бундеслигу - есть претендент

Новина українською

Французский 37-летний вингер Франк Рибери хочет вернуться в Бундеслигу в конце сезона.

Бывшая звезда мюнхенской "Баварии" присоединился к итальянской "Фиорентине" 2 года назад. Его контракт с "тосканцами" истекает в конце сезона.

Распространялись слухи о его возможном возвращении в Германию или переезд в Монцу. Однако, по данным Bild, приоритетом Рибери является возвращение в главный чемпионат Германии. Там "Айнтрахт" из Франкфурта проявляет интерес к его персоне. Только зарплата Рибери может стать препятствием для подписания соглашения.

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На данный момент я думаю только о "Фиорентине", я важен для этой команды, - уверял Франк издание в январе. - Но я не исключаю возвращения в Бундеслигу, когда завершу выступления здесь.

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В статье: Франк Рибери Фиорентина (Флоренция) Айнтрахт (Франкфурт)
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