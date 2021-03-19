Бундеслига. Лейпцигу хватило одного гола, чтобы переиграть Арминию

Кому нужны нападающие? На матч с “Арминией” Юлиан Нагельсманн выпустил семь полузащитников, двух фланговых защитников, которые номинально играли в центре, и центрбека Орбана.

“Лейпциг” знал, во что превратится матч с “Арминией”. Хозяева сядут у своих ворот, отдадут мяч и будут рассчитывать на одну-две контратаки. Так Билефельд выиграл в прошлом туре у “Байера”. Но “Лейпциг” слеплен из другого теста. Команда Нагельсманна подарила “Арминии” один шанс забить, но все остальное время уверенно контролировала игру. Более 80% владения, точность передач – 91 против 57, удары – 19 против семи. Креативные полузащитники “Лейпцига” своим движением чертили причудливые узоры, Забитцер, Ольмо, Нкунку, Форсберг постоянно меняли позиции, и у защитников “Арминии” голова шла кругом. Поймал кураж вратарь “Арминии” Ортега – только благодаря ему, и каркасу ворот, Билефельд пропустил только один гол.

Мяч получился красивым. Ольмо вступил в отбор, сыграл в стенку с Нкунку и прострелил на Забитцера.

Каждый раз, когда австрийский хавбек забивает, “Лейпциг” выигрывает. Так произошло и сегодня. Команда Нагельсманна приблизилась к “Баварии” на одно очко и ожидает завтрашнего матча мюнхенцев с “Штутгартом”.

Бундеслига, 26-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “РБ Лейпциг” 0:1

Гол: Забитцер 46

“Арминия”: Ортега – Брюннер (Гебауэр 86), Пипер, Нильссон, Лукоки (Лаурсен 86) – Окугава (Фогльзаммер 84), Притль, Майер – Влап (Кордова 69) – Доан, Клос (Шипплок 86)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Орбан, Клостерманн – Айдара (Хенрихс 77), Кампль (Мукиэле 87), Забитцер, Адамс – Ольмо (Поульсен 78), Нкунку – Форсберг (Хван 69)

Предупреждения: Пипер 71, Брюннер 83 – Кампль 85