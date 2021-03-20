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Люка Эрнандес – в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги

Германия
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В топ-пятерке – все из Мюнхена

Люка Эрнандес – в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги

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L’Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов немецкой Бундеслиги.

Форвард Роберт Левандовски и вратарь Мануэль Нойер получают больше всех в лиге – по 1,7 млн евро в месяц (сумма указана до уплаты налогов).

В топ-5 также входят игроки мюнхенского клуба Лерой Сане – 1,5 млн, Томас Мюллер – 1,3 млн и Люка Эрнандес – 1,1 млн.

Среди тренеров больше всех получает Ханс-Дитер Флик ("Бавария", 0,58 млн евро в месяц), второе место занимает Петер Бос ("Байер", 0,29 млн), третье – Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг", 0,25 млн).

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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