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Алаба повторил рекорд Рибери по сыгранным матчам в Бундеслиге

Германия
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Алаба повторил рекорд Рибери по сыгранным матчам в Бундеслиге

Bundesliga/By Jan Huebner

Новина українською

"Бавария" принимает "Штутгарт" в рамках 26-го раунда чемпионата Германии. В стартовом составе хозяев на позиции опорного полузащитника появился Давид Алаба. Для австрийца эта встреча станет 273 в Бундеслиге в составе "Баварии". Таким образом, он повторил рекорд Франка Рибери среди легионеров "мюнхенцев" за поединками в чемпионате.

Отметим, что на счету Давида еще 17 матчей в Бундеслиге за "Хоффенхайм", где он провел пол сезона на правах аренды.

За 273 игры Алаба забил 22 гола и отдал 26 ассистов. Также за это время он завоевал с "Баварией" девять чемпионств.

Напомним, что австриец заявил о своем уходе из мюнхенского клуба летом этого года в статусе свободного агента. Пока ни один клуб официально не объявил о подписании универсального игрока.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Франк Рибери
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