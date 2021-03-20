Алаба повторил рекорд Рибери по сыгранным матчам в Бундеслиге

"Бавария" принимает "Штутгарт" в рамках 26-го раунда чемпионата Германии. В стартовом составе хозяев на позиции опорного полузащитника появился Давид Алаба. Для австрийца эта встреча станет 273 в Бундеслиге в составе "Баварии". Таким образом, он повторил рекорд Франка Рибери среди легионеров "мюнхенцев" за поединками в чемпионате.

Отметим, что на счету Давида еще 17 матчей в Бундеслиге за "Хоффенхайм", где он провел пол сезона на правах аренды.

За 273 игры Алаба забил 22 гола и отдал 26 ассистов. Также за это время он завоевал с "Баварией" девять чемпионств.

Напомним, что австриец заявил о своем уходе из мюнхенского клуба летом этого года в статусе свободного агента. Пока ни один клуб официально не объявил о подписании универсального игрока.