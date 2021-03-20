Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алаба повторил рекорд Рибери по сыгранным матчам в Бундеслиге
Друг догнал друга
Bundesliga/By Jan Huebner
"Бавария" принимает "Штутгарт" в рамках 26-го раунда чемпионата Германии. В стартовом составе хозяев на позиции опорного полузащитника появился Давид Алаба. Для австрийца эта встреча станет 273 в Бундеслиге в составе "Баварии". Таким образом, он повторил рекорд Франка Рибери среди легионеров "мюнхенцев" за поединками в чемпионате.
273 – @David_Alaba makes his 273rd @Bundesliga_EN appearance, equaling @FranckRibery's record as the foreign player with the most Bundesliga appearances for @FCBayernEN. Friendship. #FCBVFB pic.twitter.com/Sne3a7cUNb— OptaFranz (@OptaFranz) March 20, 2021
Отметим, что на счету Давида еще 17 матчей в Бундеслиге за "Хоффенхайм", где он провел пол сезона на правах аренды.
За 273 игры Алаба забил 22 гола и отдал 26 ассистов. Также за это время он завоевал с "Баварией" девять чемпионств.
Напомним, что австриец заявил о своем уходе из мюнхенского клуба летом этого года в статусе свободного агента. Пока ни один клуб официально не объявил о подписании универсального игрока.
Популярное сейчас
- Слишком далеки от финала. О чем говорить по итогам выступлений Шахтера в еврокубках
- Напомнили о себе. О чем говорить по итогам выступлений Динамо в еврокубках
- Ливерпуль планирует провести зачистку состава в летнее окно
- Братья. Счастливый случай, тюрьма и мать-одиночка. Люка и Тео Эрнандесы
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО