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Бавария забила Штутгарту четыре гола еще до перерыва, играя вдесятером
Машина едет и без одного колеса
Баварія/Автор невідомий
На 12-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Штутгартом" Альфонсо Дэвис грубо сыграл против своего оппонента и был удален за этот фол после просмотра VAR. Отметим, что эта прямая красная карточка была первой в карьере для молодого канадца.
.@FCBayernEN are down to 10 men after Alphonso Davies is shown a red card. pic.twitter.com/q9OREx4FME— Sportsnet (@Sportsnet) March 20, 2021
Но "Баварцев" численное меньшинство не остановило, и они сумели четыре раза поразить ворота "Штутгарта" еще до перерыва с помощью хет-трика Левандовского и гола Гнабри.
Гости так и не смогли продемонстрировать ничего за весь матч у ворот соперника, несмотря на преимущество на одного игрока: Нойер оставил свои ворота сухими.
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