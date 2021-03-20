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Бавария забила Штутгарту четыре гола еще до перерыва, играя вдесятером

Германия
(2 голосов)

Машина едет и без одного колеса

Бавария забила Штутгарту четыре гола еще до перерыва, играя вдесятером

Баварія/Автор невідомий

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На 12-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Штутгартом" Альфонсо Дэвис грубо сыграл против своего оппонента и был удален за этот фол после просмотра VAR. Отметим, что эта прямая красная карточка была первой в карьере для молодого канадца.

Но "Баварцев" численное меньшинство не остановило, и они сумели четыре раза поразить ворота "Штутгарта" еще до перерыва с помощью хет-трика Левандовского и гола Гнабри.

Гости так и не смогли продемонстрировать ничего за весь матч у ворот соперника, несмотря на преимущество на одного игрока: Нойер оставил свои ворота сухими.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Штутгарт
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