Бавария забила Штутгарту четыре гола еще до перерыва, играя вдесятером

На 12-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Штутгартом" Альфонсо Дэвис грубо сыграл против своего оппонента и был удален за этот фол после просмотра VAR. Отметим, что эта прямая красная карточка была первой в карьере для молодого канадца.

.@FCBayernEN are down to 10 men after Alphonso Davies is shown a red card. pic.twitter.com/q9OREx4FME