  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд хочет перейти в мадридский Реал уже этим летом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд хочет перейти в мадридский Реал уже этим летом

Германия
(1 голосов)

Перес закидывает удочку или создает позитивный информационный фон?

Холанд хочет перейти в мадридский Реал уже этим летом

Faisal HQ

Новина українською

Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский "Реал".

По информации источника, норвежец всегда рассматривал немецкий клуб как трамплин для перехода в гранд и планировал покинуть Бундеслигу через год. Но превосходная игра (в 49 матчах в футболке "шмелей" Эрлинг настрелял 49 голов) нападающего ускорила желание реализовать трансфер в Испанию уже этим летом.

Читайте такжеБоруссия Д хочет получить за Холанда 130 млн евро. Три топ-клуба начеку

У агента игрока Мино Райолы хорошие отношения с боссами "сливочных", Холанду и представителю футболиста осталось убедить руководство "Боруссии" дать "зеленый свет" на трансфер в Мадрид.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
20.03.2021 в 20:57
Це буде прекрасне підсилення Реалу!!!
Ответить
+2
0
Dardolis (Первомайск)
20.03.2021 в 21:17
В норвежца оказывается есть вкус)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...