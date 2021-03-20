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Холанд хочет перейти в мадридский Реал уже этим летом
Перес закидывает удочку или создает позитивный информационный фон?
Faisal HQ
Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский "Реал".
По информации источника, норвежец всегда рассматривал немецкий клуб как трамплин для перехода в гранд и планировал покинуть Бундеслигу через год. Но превосходная игра (в 49 матчах в футболке "шмелей" Эрлинг настрелял 49 голов) нападающего ускорила желание реализовать трансфер в Испанию уже этим летом.
У агента игрока Мино Райолы хорошие отношения с боссами "сливочных", Холанду и представителю футболиста осталось убедить руководство "Боруссии" дать "зеленый свет" на трансфер в Мадрид.
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