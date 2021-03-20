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Флик: То, как мы забивали, то, как мы играли с Штутгартом - это просто великолепно
Наставник мюнхенцев подвел итоги погрома "Штутгарта"
The Sun
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился мыслями после
"Я должен похвалить свою команду. То, как мы забивали, то, как мы играли, – все это просто великолепно. Мы переиграли соперника, будучи в меньшинстве, и это просто восхитительно. Теперь у нас будет немного свободного времени, а потом мы начнем интенсивную подготовку к "Лейпцигу", – рассказал Флик.
После этого тура мюнхенцы имеют в своем активе 61 очко и лидируют в турнирной таблице немецкого национального первенства.
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