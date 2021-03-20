Флик: То, как мы забивали, то, как мы играли с Штутгартом - это просто великолепно

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился мыслями после разгромной победы над "Штутгартом" в матче 26-го тура Бундеслиги.

"Я должен похвалить свою команду. То, как мы забивали, то, как мы играли, – все это просто великолепно. Мы переиграли соперника, будучи в меньшинстве, и это просто восхитительно. Теперь у нас будет немного свободного времени, а потом мы начнем интенсивную подготовку к "Лейпцигу", – рассказал Флик.