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Флик: То, как мы забивали, то, как мы играли с Штутгартом - это просто великолепно

Германия
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Наставник мюнхенцев подвел итоги погрома "Штутгарта"

Флик: То, как мы забивали, то, как мы играли с Штутгартом - это просто великолепно

The Sun

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился мыслями после разгромной победы над "Штутгартом" в матче 26-го тура Бундеслиги.

"Я должен похвалить свою команду. То, как мы забивали, то, как мы играли, – все это просто великолепно. Мы переиграли соперника, будучи в меньшинстве, и это просто восхитительно. Теперь у нас будет немного свободного времени, а потом мы начнем интенсивную подготовку к "Лейпцигу", – рассказал Флик.

После этого тура мюнхенцы имеют в своем активе 61 очко и лидируют в турнирной таблице немецкого национального первенства.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Штутгарт (Германия) Ханси Флик
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Источник:
Kicker

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