Румменигге: Дал понять Флику, что Бавария не отпустит его

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге не намерен отпускать Ханси Флика в сборную Германии.

"Я сказал Флику, что мы очень довольны им. Нам рекомендуется довести до конца то, что мы согласовали в контракте. Я сказал это Ханси недвусмысленно.

Флик не покинет "Баварию" летом, это не имеет ничего общего с вероятностью. Это факт", – сказал Румменигге sport1.de.