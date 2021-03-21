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Румменигге: Дал понять Флику, что Бавария не отпустит его

Германия
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В клубе не планируют отпускать тренера

Румменигге: Дал понять Флику, что Бавария не отпустит его

ФК "Бавария" / Автор неизвестен

Новина українською

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге не намерен отпускать Ханси Флика в сборную Германии.

"Я сказал Флику, что мы очень довольны им. Нам рекомендуется довести до конца то, что мы согласовали в контракте. Я сказал это Ханси недвусмысленно.

Флик не покинет "Баварию" летом, это не имеет ничего общего с вероятностью. Это факт", – сказал Румменигге sport1.de.

Флик связан контрактом с "Баварией" до 2023 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Ханси Флик
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