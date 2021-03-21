Бундеслига. Майнц покинул зону вылета, переиграв Хоффенхайм

“Майнц” продолжает выбираться из ямы. Было время, когда карнавальный клуб имел столько же очков, сколько и "Шальке". Теперь они разделены 14 пунктами. И тремя позициями. Переиграв “Хоффенхайм”, команда Бо Свенссона выбралась на 14 место, оставив позади себя “Кельн”, “Арминию” и “Герту”.

“Майнц” забил первый гол уже на 25-й секунде. Защитник “Хоффенхайма” Ричардс завозился с мячом, форвард “Майнца” Глатцель вступил в отбор, и затем пробил Бауманна.

Получив раннее преимущество, “Майнц” уверенно контролировал игру, но все же позволил “Хоффенхайму” отыграться. Исправился за свою ошибку Ричардс. Арендованный у “Баварии” защитник выполнил точный лонгболл на Бебу, и форвард “Хоффенхайма” сравнял счет.

Равновесие длилось недолго. Через две минуты “Майнц” забил второй и победный гол в матче. Отличился Кор, замкнув навес Боэтиюса. Арендованный футболисты принесли “Майнцу” шестую победу в сезоне.

“Хоффенхайм” на протяжении всего сезона страдает из-за нестабильности. Команда Хенесса остается единственной в чемпионате, которая проиграла “Шальке”. Не должно удивлять и поражение “Майнцу”. В то же время “Хоффенхайму” удавалось отбирать очки у “Баварии”, “Боруссии” Дортмунд и “Вольфсбурга”.

Бундеслига, 26-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Майнц” 1:2

Голы: Бебу 39 – Глатцель 1, Кор 41

“Хоффенхайм”: Бауманн – Фогт, Гриллич, Ричардс (Рюттер 76) – Кадержабек, Руди (Даббур 65), Самассеку (Пош 76), Йон (Сков 65) – Баумгартнер – Бебу, Крамарич

“Майнц”: Центнер – Ньякате, Белль, Сен-Жюст – Мвене, Кор, Баррейро, Да Коста (Брозински 20) – Боэтиюс (Штегер 82), Буркхардт (Квайсон 64) – Глатцель (Онисиво 64)