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Бундеслига. Герта разгромила Байер
Берлинцы выбираются из зоны вылета - Леверкузен отдаляется от Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 26-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Герта” Берлин – “Байер” Леверкузен 3:0
Голы: Зефейк 4, Кунья 26, Кордоба 33
“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Штарк, Дардаи (Торунарига 82) – Зефейк, Тузар, Гендузи, Миттельштедт (Нетц 82) – Кунья (Пентек 82) – Лукебакио (Радоньич 73), Кордоба (Аскасибар 63)
“Байер”: Грилль – Венделл, Тапсоба, Та, Фримпонг (Беллараби 72) – Демирбай (Амири 46), Арангис, Виртц – Грэй (Аларио 46), Шик, Бэйли
Предупреждения: Бэйли 35, Амири 79
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