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Бундеслига. Герта разгромила Байер

Германия
(1 голосов)

Берлинцы выбираются из зоны вылета - Леверкузен отдаляется от Лиги чемпионов

Бундеслига. Герта разгромила Байер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 26-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Байер” Леверкузен 3:0

Голы: Зефейк 4, Кунья 26, Кордоба 33

“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Штарк, Дардаи (Торунарига 82) – Зефейк, Тузар, Гендузи, Миттельштедт (Нетц 82) – Кунья (Пентек 82) – Лукебакио (Радоньич 73), Кордоба (Аскасибар 63)

“Байер”: Грилль – Венделл, Тапсоба, Та, Фримпонг (Беллараби 72) – Демирбай (Амири 46), Арангис, Виртц – Грэй (Аларио 46), Шик, Бэйли

Предупреждения: Бэйли 35, Амири 79

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В статье: Герта (Берлин) Байер (Леверкузен)
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Комментарии (2)
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dazo47
21.03.2021 в 19:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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аалекс ( Крым)
21.03.2021 в 18:57
Прокомментировать хотелось бы легендарной фразой Жадсона, несколько перефразируя ее. Где Шахтер, где? Лучше и не скажешь. Думаю, что борьба за первое место закончена. Каштру пора уходить и так слишком задержался. Львов с заслуженной победой.
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