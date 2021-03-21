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Бундеслига. Фрайбург выборол победу над Аугсбургом

Германия
(1 голосов)

Много борьбы, футбола меньше

Бундеслига. Фрайбург выборол победу над Аугсбургом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Шесть желтых карточек, 21 фол – когда речь идет о команде Кристиан Штрайха, это не признак излишней грубости, а демонстрация характера и заряженности на победу. “Фрайбург” проиграл в двух последних турах, поэтому Штрайх ожидал в матче с “Аугсбургом” только победы.

И команда с Шварцвальда ее добилась. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала Гюнтер продрался в дриблинге по флангу и дал точный пас на Шаллаи, а затем Линхарт сыграл головой на добивании после стандарта.

“Фрайбург” поднялся на восьмое место. До еврокубков совсем близко. “Аугсбург” – тринадцатый, на все еще безопасном расстоянии от зоны вылета.

Бундеслига, 26-й тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Аугсбург” 2:0

Голы: Шаллаи 51, Линхарт 79

“Фрайбург”: Мюллер – Кюблер (Шмид 73), Линхарт, Гульде (Шлоттербек 82), Гюнтер – Шаллаи (Хайнц 82), Сантамария, Хефлер, Грифо (Хаберер 81) – Хелер, Тиль (Демирович 56)

“Аугсбург”: Гикевич – Гумны (Педерсен 80), Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер – Рихтер, Хедира (Нидерлехнер 80), Штробль (Груэсо 61), Калиджури – Бенеш (Варгас 61), Хан

Предупреждения: Линхарт 23, Гульде 29, Сантамария 45+1, Тиль 46, Хефлер 74, Гюнтер 76, Демирович 90+4 – Удуохай 15, Гауэлеу 84

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В статье: Фрайбург Аугсбург
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