Экс-игрок Ливерпуля, Реала и Баварии возглавит Боруссию М

Фабрицио Романо сообщает, что испанский специалист Хаби Алонсо летом возглавит "Боруссию" из Менхенгладбаха. По информации авторитетного инсайдера, договоренность между клубом из Гладбаха и экс-футболистом "Реала" уже достигнута. Алонсо заменит Марко Розе, который по окончанию сезона начнет тренировать "Боруссию" из Дортмунда.

Xabi Alonso will be the new Borussia Moënchengladbach manager, the agreement has been reached - he’ll be joining the club from June and will take Marco Rose’s place, as per @cfbayern. ???????????????? #transfers #Borussia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2021

На данный момент он возглавляет резервную команду клуба "Реал Сосьедад".

На клубном уровне Хаби – победитель Лиги чемпионов (2004/05, 2013/14), Суперкубка УЕФА (2005, 2014), кубка Англии (2005/06), Суперкубка Англии (2006), кубка Испании (2010/11, 2013/14), чемпионата Испании (2011/12) и Суперкубка Испании (2012). В составе национальной сборной Алонсо – двукратный победитель Евро (2008, 2012) и чемпион мира (2010).