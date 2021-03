Экс-игрок Ливерпуля, Реала и Баварии возглавит Боруссию М

Фабрицио Романо сообщает, что испанский специалист Хаби Алонсо летом возглавит "Боруссию" из Менхенгладбаха. По информации авторитетного инсайдера, договоренность между клубом из Гладбаха и экс-футболистом "Реала" уже достигнута. Алонсо заменит Марко Розе, который по окончанию сезона начнет тренировать "Боруссию" из Дортмунда.

Xabi Alonso will be the new Borussia Moënchengladbach manager, the agreement has been reached - he’ll be joining the club from June and will take Marco Rose’s place, as per @cfbayern. ???????????????? #transfers #Borussia