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Экс-игрок Ливерпуля, Реала и Баварии возглавит Боруссию М

Германия
(1 голосов)

Мощный и смелый ход

Экс-игрок Ливерпуля, Реала и Баварии возглавит Боруссию М

Фото: Squawka / Автор – неизвестен

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Фабрицио Романо сообщает, что испанский специалист Хаби Алонсо летом возглавит "Боруссию" из Менхенгладбаха. По информации авторитетного инсайдера, договоренность между клубом из Гладбаха и экс-футболистом "Реала" уже достигнута. Алонсо заменит Марко Розе, который по окончанию сезона начнет тренировать "Боруссию" из Дортмунда.

На данный момент он возглавляет резервную команду клуба "Реал Сосьедад".

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На клубном уровне Хаби – победитель Лиги чемпионов (2004/05, 2013/14), Суперкубка УЕФА (2005, 2014), кубка Англии (2005/06), Суперкубка Англии (2006), кубка Испании (2010/11, 2013/14), чемпионата Испании (2011/12) и Суперкубка Испании (2012). В составе национальной сборной Алонсо – двукратный победитель Евро (2008, 2012) и чемпион мира (2010).

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В статье: Хаби Алонсо Боруссия (Менхенгладбах) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Марко Розе Фабрицио Романо
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