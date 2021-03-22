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Алаба уже отказал двум европейским топ-клубам

Германия
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Потому что знает, чего хочет

Алаба уже отказал двум европейским топ-клубам

Фото - Guardian

Новина українською

28-летний центральный защитник "Баварии" Давид Алаба не пройдет во французский ПСЖ.

Футболист отказался от очень хорошего финансового предложения парижского клуба, утверждает журналист немецкого Sky Sport Макс Билефельд.

Приоритетом Алабы остается Испания. Он также отказал английскому "Челси", который им интересовался.

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В Испании к Алабе проявляют интерес "Реал" и "Барселона".

Австриец покинет "Баварию" свободным агентом по окончании сезона, пока он провел 34 поединка, забил 2 гола в Бундеслиге, отдал 1 результативный пас.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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