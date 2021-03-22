Германия
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Наставник Баварии устроил расстрел своим футболистам
Развлекается не тренировках, когда лидеры отправляются в сборные
Фото: Bild
Фотокоры "Баварии" поймали интересный кадр - главный тренер мюнхенского клуба Ханси Флик работает за пушкой, стреляющей мячами на сегодняшней тренировке.
Он с удовольствием расстривает мячами своих игроков. А они должны забить гол в ворота из пределов штрафной, отмечает Bild.
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