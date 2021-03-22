  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Наставник Баварии устроил расстрел своим футболистам
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Баварии устроил расстрел своим футболистам

Германия
(1 голосов)

Развлекается не тренировках, когда лидеры отправляются в сборные

Наставник Баварии устроил расстрел своим футболистам

Фото: Bild

Новина українською

Фотокоры "Баварии" поймали интересный кадр - главный тренер мюнхенского клуба Ханси Флик работает за пушкой, стреляющей мячами на сегодняшней тренировке.

Он с удовольствием расстривает мячами своих игроков. А они должны забить гол в ворота из пределов штрафной, отмечает Bild.

Читайте такжеРумменигге: Дал понять Флику, что Бавария не отпустит его

Зображення

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...