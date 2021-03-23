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Официально: Бос уволен из Байера

Германия
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"Фармацевты" уже нашли нового наставника

Официально: Бос уволен из Байера

Фото: Bayer04

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Нидерландский тренер Петер Бос был отправлен в отставку с должности главного тренера "Байера" – об этом сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.

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57-летний наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. "Байер" вылетел из Лиги Европы, в Кубке Германии команда уступила оппоненту из 4-го дивизиона, в рамках Бундеслиги "фармацевты" одержали всего две победы в девяти последних поединках чемпионата (5 поражений).

Сообщается, что до конца кампании "Байер" будет тренировать Ханнес Вольф. Ранее он возглавлял юношескую сборную Германии U-18. Его ассистентом был назначен Петер Херман, который ранее работал помощником главного тренера "Байера" с 1989-го по 2008 год, а также с 2009-го по 2011-й.

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В статье: Байер (Леверкузен) Петер Бос
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Источник:
bayer04.de

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