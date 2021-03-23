Официально: Бос уволен из Байера

Нидерландский тренер Петер Бос был отправлен в отставку с должности главного тренера "Байера" – об этом сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.

57-летний наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. "Байер" вылетел из Лиги Европы, в Кубке Германии команда уступила оппоненту из 4-го дивизиона, в рамках Бундеслиги "фармацевты" одержали всего две победы в девяти последних поединках чемпионата (5 поражений).

Сообщается, что до конца кампании "Байер" будет тренировать Ханнес Вольф. Ранее он возглавлял юношескую сборную Германии U-18. Его ассистентом был назначен Петер Херман, который ранее работал помощником главного тренера "Байера" с 1989-го по 2008 год, а также с 2009-го по 2011-й.