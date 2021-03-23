Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Бос уволен из Байера
"Фармацевты" уже нашли нового наставника
Фото: Bayer04
Нидерландский тренер Петер Бос был отправлен в отставку с должности главного тренера "Байера" – об этом сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.
57-летний наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. "Байер" вылетел из Лиги Европы, в Кубке Германии команда уступила оппоненту из 4-го дивизиона, в рамках Бундеслиги "фармацевты" одержали всего две победы в девяти последних поединках чемпионата (5 поражений).
Сообщается, что до конца кампании "Байер" будет тренировать Ханнес Вольф. Ранее он возглавлял юношескую сборную Германии U-18. Его ассистентом был назначен Петер Херман, который ранее работал помощником главного тренера "Байера" с 1989-го по 2008 год, а также с 2009-го по 2011-й.
Популярное сейчас
- Ибрагимович не сдержал слез на пресс-конференции после вопроса журналиста о реакции семьи
- "Чуть не расплакался как маленький мальчик" - Бущан рассказал о памятном фото с Буффоном
- Селезнев и Алиев встретились в Киеве - ФОТО
- Холанд отреагировал на сравнение с Месси и Криштиану Роналду
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО