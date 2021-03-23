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Новая опция для Ханси Флика. В состав Баварии вернулся молодой центрбэк
Достаточно травматичнй юноша
Фото: picture alliance/автор невідомий
Во вторник в Интернете распространились фото Танги Ньянзу Куасси с мячом на тренировочных полях Зебенерштрассе. 18-летний талантливый игрок обороны вернется к командным тренировкам в понедельник после месячного перерыва.
А уже вскоре он станет еще одним вариантом для тренера Ханси Флика. Летний новичок мюнхенцев перешел из ПСЖ и пережил уже две серьезные мышечные травмы в этом сезоне. Именно поэтому в течение последних нескольких недель он проходил восстановления.
Не исключено, что Ньянзу будет готов играть в матче с РБ "Лейпциг" 3 апреля, отмечает Kicker.
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