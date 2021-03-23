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В Боруссии возмутились вызову Рафаэля Геррейро в сборную Португалии
Какое играть - он травмирован!
Накануне 27-летний защитник левого фланга Рафаэль Геррейро был вызван в национальную сборную Португалии на матчи против Азербайджана, Сербии и Люксембурга. Притом футболист уже некоторое время травмирован.
Рафаэль был вынужден отправиться в лагерь команды, там его состояние оценили медики и наставник Фернанду Сантуш и в итоге отправили Геррейро назад в клуб.
Руководство дортмундской "Боруссии" выразило недовольство действиями португальской ассоциации.
В клубе напомнили, что Рафаэль получил мышечное повреждение в начале марта в кубковом матче с "Боруссией" Менхенгладбах.
Не должно такого быть, чтобы его использовали в сборной, хотя накануне он не был доступен для нас в клубе - и это уже на протяжении нескольких игр, - сказал представитель игрока Себастиьян Кель.
А спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Михаэль Зорк назвал вызов Геррейро в сборную Португалии "бессмысленным", добавляет Kicker.
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