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В Боруссии возмутились вызову Рафаэля Геррейро в сборную Португалии

Германия
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Какое играть - он травмирован!

В Боруссии возмутились вызову Рафаэля Геррейро в сборную Португалии

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Накануне 27-летний защитник левого фланга Рафаэль Геррейро был вызван в национальную сборную Португалии на матчи против Азербайджана, Сербии и Люксембурга. Притом футболист уже некоторое время травмирован.

Рафаэль был вынужден отправиться в лагерь команды, там его состояние оценили медики и наставник Фернанду Сантуш и в итоге отправили Геррейро назад в клуб.

Руководство дортмундской "Боруссии" выразило недовольство действиями португальской ассоциации.

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В клубе напомнили, что Рафаэль получил мышечное повреждение в начале марта в кубковом матче с "Боруссией" Менхенгладбах.

Не должно такого быть, чтобы его использовали в сборной, хотя накануне он не был доступен для нас в клубе - и это уже на протяжении нескольких игр, - сказал представитель игрока Себастиьян Кель.

А спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Михаэль Зорк назвал вызов Геррейро в сборную Португалии "бессмысленным", добавляет Kicker.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Португалия Фернанду Сантуш Рафаэль Геррейро
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