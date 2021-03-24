Матиас Заммер выступил с предостережением к Эрлингу Холанду

Представитель менеджмента "Боруссии" Дортмунд и легендарный экс-футболист Маттиас Заммер предупредил норвежского нападающего этого клуба Эрлинга Холанда, чтобы он не покидал команду слишком рано.

Заммер привел пример сначала не слишком удачного перехода Усмана Дембеле в "Барселону" в 2017 году, сообщает goal.com.

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Советник руководства "шмелей" заметил, что французский вингер испанского клуба - пример того, что может произойти, если Эрлинг не будет готов к переходу.

В футбольном мире ходят слухи о возможном переходе звездного нападающего в одного из европейских топ-клубов уже летом.