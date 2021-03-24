  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Матиас Заммер выступил с предостережением к Эрлингу Холанду
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матиас Заммер выступил с предостережением к Эрлингу Холанду

Германия
(1 голосов)

Пожалуй шефы попросили

Матиас Заммер выступил с предостережением к Эрлингу Холанду

Фото: DerWesten

Новина українською

Представитель менеджмента "Боруссии" Дортмунд и легендарный экс-футболист Маттиас Заммер предупредил норвежского нападающего этого клуба Эрлинга Холанда, чтобы он не покидал команду слишком рано.

Заммер привел пример сначала не слишком удачного перехода Усмана Дембеле в "Барселону" в 2017 году, сообщает goal.com.

Читайте такжеХоланд хочет перейти в мадридский Реал уже этим летом

Советник руководства "шмелей" заметил, что французский вингер испанского клуба - пример того, что может произойти, если Эрлинг не будет готов к переходу.

В футбольном мире ходят слухи о возможном переходе звездного нападающего в одного из европейских топ-клубов уже летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Маттиас Заммер Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...