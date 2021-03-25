Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киммих: Мечтаю сыграть с Роналду и Месси
Защитник рассказал, что восхищается футболистами
Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих рассказал, с кем хочет оказаться в одной команде.
"Криштиану Роналду и Лионель Месси производят колоссальное впечатление на меня. Невозможно поверить, что можно выступать на таком уровне уже 15 лет. Я бы хотел видеть, как они работают каждый день", — цитирует Киммиха Sport Bild.
26-летний немец в этом сезоне провел 19 матчей, забив 2 гола и сделав 10 ассистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Презентация новичков Металла, Кобин подал в отставкку. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Результат перевесил все. Александр Севидов - о ничьей сборной Украины во Франции
- Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру
- "Он ознаменует эпоху". Луис Суарес выделил лучшего форварда из тандема Холанда и Мбаппе
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...