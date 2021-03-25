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Киммих: Мечтаю сыграть с Роналду и Месси

Германия
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Защитник рассказал, что восхищается футболистами

Киммих: Мечтаю сыграть с Роналду и Месси

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Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих рассказал, с кем хочет оказаться в одной команде.

"Криштиану Роналду и Лионель Месси производят колоссальное впечатление на меня. Невозможно поверить, что можно выступать на таком уровне уже 15 лет. Я бы хотел видеть, как они работают каждый день", — цитирует Киммиха Sport Bild.

26-летний немец в этом сезоне провел 19 матчей, забив 2 гола и сделав 10 ассистов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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