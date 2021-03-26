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Не Холанд. Консультант Боруссии Д назвал игрока, потеря которого сильнее всего ударит по команде

Германия
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Не Холанд. Консультант Боруссии Д назвал игрока, потеря которого сильнее всего ударит по команде

Фото: TF Images

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Бывший защитник дортмундской "Боруссии" Маттиас Заммер, который является консультантом немецкого клуба, прокомментировал потенциальный трансфер форварда Эрлинга Холанда в другую команду. Цитирует 53-летнего специалиста Bild.

"Потеря Матса Хуммельса стала бы для "Боруссии" более ощутимой. Защитник не только стабилизировал команду, но и выручил Терзича в сложной ситуации. Я был крайне впечатлен. Игрок с такими чертами определенно нам понадобится. Он, Ройс, Джан и Делейни – сердце команды".

"Повторюсь, я бы посоветовал Холанду ценить "Боруссию". Этот клуб уже дал ему многое. Лишь несколько европейских команд можно будет рассматривать как шаг вперед. Он должен быть идеально готов к переходу".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Маттиас Заммер Эрлинг Холанд
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Источник:
Bild.de

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