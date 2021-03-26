Не Холанд. Консультант Боруссии Д назвал игрока, потеря которого сильнее всего ударит по команде

Бывший защитник дортмундской "Боруссии" Маттиас Заммер, который является консультантом немецкого клуба, прокомментировал потенциальный трансфер форварда Эрлинга Холанда в другую команду. Цитирует 53-летнего специалиста Bild.

"Потеря Матса Хуммельса стала бы для "Боруссии" более ощутимой. Защитник не только стабилизировал команду, но и выручил Терзича в сложной ситуации. Я был крайне впечатлен. Игрок с такими чертами определенно нам понадобится. Он, Ройс, Джан и Делейни – сердце команды".