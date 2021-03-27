Дуглас Коста пропустит оба матча против ПСЖ

Вингер мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста не сыграет в обоих поединках 1/4 Лиги Чемпионов против "ПСЖ". Об этом сообщает L'Equipe.

Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы стопы, которую получил еще в феврале на тренировке. С тех пор он пропустил восемь игр.

Всего на счету 30-летнего игрока в этом сезоне один гол и два ассиста в 22-х матчах. На поле он провел всего 693 минуты.

Отметим, что Коста играет в "Баварии" на правах аренды из "Ювентуса". Эта сделка обошлась мюнхенцам в 250 тыс евро. Кроме этого немцы выплачивают полную зарплату футболисту - около шести млн евро.

Против "ПСЖ" первый поединок "Бавария" проведет на "Альянц Арене" 7 апреля, а ответный - 13 апреля в Париже.