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Дуглас Коста может вернуться в родной бразильский клуб

Германия
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Оттуда он перешел в "Шахтер"

Дуглас Коста может вернуться в родной бразильский клуб

Kicker

Новина українською

Европейская часть карьеры Дугласа Коста может перерваться уже этим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Бразилец пока выступает на правах аренды из "Ювентуса" за "Баварию". Он вернется в туринский клуб в конце сезона, однако Андреа Пирло не рассчитывает на игрока.

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Этим хочет воспользоваться бразильский "Гремио", воспитанником которого является Коста. "Бессмертные" начали вести переговоры, чтобы вернуть его в свои ряды. Правда, весомой преградой на пути к этому трансферу может стать зарплата 30-летнего футболиста - шесть миллионов евро в год.

Отметим, что январе 2010 года Дуглас перешел из "Гремио" в "Шахтер" за восемь миллионов евро. Через пять с половиной сезонов бразильца выкупила "Бавария" за 30 млн евро, а в 2018-м году "Ювентус" выложил мюнхенцам 40 млн евро за вингера. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

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В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Гремио (Порту-Алегри)
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Источник:
NicoSchira

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