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Дуглас Коста может вернуться в родной бразильский клуб
Оттуда он перешел в "Шахтер"
Kicker
Европейская часть карьеры Дугласа Коста может перерваться уже этим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Бразилец пока выступает на правах аренды из "Ювентуса" за "Баварию". Он вернется в туринский клуб в конце сезона, однако Андреа Пирло не рассчитывает на игрока.
Этим хочет воспользоваться бразильский "Гремио", воспитанником которого является Коста. "Бессмертные" начали вести переговоры, чтобы вернуть его в свои ряды. Правда, весомой преградой на пути к этому трансферу может стать зарплата 30-летнего футболиста - шесть миллионов евро в год.
Отметим, что январе 2010 года Дуглас перешел из "Гремио" в "Шахтер" за восемь миллионов евро. Через пять с половиной сезонов бразильца выкупила "Бавария" за 30 млн евро, а в 2018-м году "Ювентус" выложил мюнхенцам 40 млн евро за вингера. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.
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