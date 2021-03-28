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Бавария вскоре продлит соглашение со своим основным полузащитником

Германия
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Леон останется в команде

Бавария вскоре продлит соглашение со своим основным полузащитником

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Мюнхенская "Бавария" работает над продлением контракта Леона Горецки. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

В полузащитника соглашение завершается следующим летом. По текущим условиям он зарабатывает 10 млн евро в год. В составе мюнхенцев Леон выступает уже два с половиной сезона и успел за это время отличиться 24 голами и 27 ассистами в 107 матчах.

А вот с арендованным у "Ювентуса" вингером Дугласом Костой немцы попрощаются. Бразилец сыграл всего 693 минуты в этом сезоне, проведя много времени в лазарете. Отметим, что на данный момент он также травмирован.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка
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Источник:
Fabrizio Romano

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