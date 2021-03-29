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"Я не привязан к Баварии. Может, выйдет как с Тьяго". Лидер команды Флика готов покинуть Мюнхен

Германия
(1 голосов)

Интересное заявление

"Я не привязан к Баварии. Может, выйдет как с Тьяго". Лидер команды Флика готов покинуть Мюнхен

FC Bayern

Новина українською

Раумдойтер мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер может сменить команду. 31-летний футболист не исключает трансфер в другой клуб. Цитирует полузащитника портал Goal.com со ссылкой на The Times.

"Я не привязан к этому клубу. Да, у меня особые отношения с ним, я влюбился в "Баварию" еще до того, как начал играть за команду, но если мне нужно будет принять решение, рассмотреть возможность выступлений за другой клуб, то это не позор и не проблема. Может, выйдет как с Тьяго Алькантарой".

Напомним, после 7 кампаний в Мюнхене испанский хавбек перешел в "Ливерпуль". Мюллер всю карьеру выступает за "Баварию".

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Тьяго Алькантара
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
29.03.2021 в 15:12
что означает первое слово в тексте?
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