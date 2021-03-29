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Есть деньги на 2 сезона. Боруссия Д продлила контракты с руководством
Трое директоров
Фото: ФК Боруссія Дортмунд
Исполнительный комитет консультативного совета "Боруссии" Дортмунд под председательством президента доктора Рейнхарда Раубалля решил продлить контракты директоров Ханса-Иоахима Ватцке, Томаса Тресса и Карстена Крамера.
Причиной преждевременного заключения новых контрактов в клубе аргументировали сложной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.
После сложных дискуссий нам удалось оставить Ханса-Иоахима Ватцке в должности председателя правления еще на три года, - сказал доктор Раубалль. - Несмотря на резкие изменения в результате пандемии коронавируса и связанные с этим последствия с точки зрения доходов, руководство обеспечило стабильность.
Контракт с Хансом-Иоахимом Ватцке заканчивался 31 декабря 2022, но теперь продлен до 31 декабря 2025 года. Ватцке продолжит выполнять обязанности председателя правления и отвечать за стратегическое руководство, а также подразделения "Спорт", "Коммуникация" и "Ресурсы".
Контракты Томаса Тресса и Карстена Крамера действовали до 30 июня 2022 года, а будут продолжены до 30 июня 2025 года. Тресс будет отвечать за отделы "Финансы", "Организация" и "Связь с юристами и инвесторами". Крамер отвечает за подразделения "Продажи и маркетинг" и "Оцифровка".
Мы очень доверяем нашим управленцам, - говорит доктор Рейнхард Раубалль. - Даже на фоне длительной пандемической ситуации никто не беспокоиться о существовании "Боруссии" Дортмунд. Следующие 2 сезона уже полностью будут обеспечены финансированием независимо от того, будет ли выступать команда в Лиге чемпионов УЕФА.
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