Есть деньги на 2 сезона. Боруссия Д продлила контракты с руководством

Исполнительный комитет консультативного совета "Боруссии" Дортмунд под председательством президента доктора Рейнхарда Раубалля решил продлить контракты директоров Ханса-Иоахима Ватцке, Томаса Тресса и Карстена Крамера.

Причиной преждевременного заключения новых контрактов в клубе аргументировали сложной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

После сложных дискуссий нам удалось оставить Ханса-Иоахима Ватцке в должности председателя правления еще на три года, - сказал доктор Раубалль. - Несмотря на резкие изменения в результате пандемии коронавируса и связанные с этим последствия с точки зрения доходов, руководство обеспечило стабильность.

Контракт с Хансом-Иоахимом Ватцке заканчивался 31 декабря 2022, но теперь продлен до 31 декабря 2025 года. Ватцке продолжит выполнять обязанности председателя правления и отвечать за стратегическое руководство, а также подразделения "Спорт", "Коммуникация" и "Ресурсы".

Контракты Томаса Тресса и Карстена Крамера действовали до 30 июня 2022 года, а будут продолжены до 30 июня 2025 года. Тресс будет отвечать за отделы "Финансы", "Организация" и "Связь с юристами и инвесторами". Крамер отвечает за подразделения "Продажи и маркетинг" и "Оцифровка".