Газпром урежет спонсорские выплаты Шальке 04

Аутсайдер немецкой Бундеслиги ФК "Шальке-04" из города Гельзенкирхен договорился о продлении контракта со своим главным спонсором - российским "Газпромом".

Предварительное соглашение с "Газпромом" предусматривало немалые бонусные выплаты - до 30 млн евро в год. Основная сумма составляла около 20 млн евро, информирует Kicker.

Накануне клуб подписал новое соглашение с "Газпромом" - до 2025 года. Согласно ее условиям команда из Гельзенкирхена даже несмотря на выступления во второй Бундеслиге получит почти 10 млн евро. Если "Шальке 04" получит прямую путевку в главный дивизион чемпионата, тогда получит еще и бонус.

Однако этот бонус будет уменьшаться с каждым сезоном выступлений в низших дивизионах чемпионата Германии.

"Газпром" является спонсором "Шальке 04" с 2007 года.

Сейчас "Шальке 04" занимает последнюю 18 позицию в турнирной таблице Бундеслиги с отставанием от предпоследнего места на 12 очков. До завершения чемпионата команда сыграет еще 8 поединков.