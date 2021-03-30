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Газпром урежет спонсорские выплаты Шальке 04

Германия
(1 голосов)

Подписано новое соглашение

Газпром урежет спонсорские выплаты Шальке 04

REUTERS

Новина українською

Аутсайдер немецкой Бундеслиги ФК "Шальке-04" из города Гельзенкирхен договорился о продлении контракта со своим главным спонсором - российским "Газпромом".

Предварительное соглашение с "Газпромом" предусматривало немалые бонусные выплаты - до 30 млн евро в год. Основная сумма составляла около 20 млн евро, информирует Kicker.

Накануне клуб подписал новое соглашение с "Газпромом" - до 2025 года. Согласно ее условиям команда из Гельзенкирхена даже несмотря на выступления во второй Бундеслиге получит почти 10 млн евро. Если "Шальке 04" получит прямую путевку в главный дивизион чемпионата, тогда получит еще и бонус.

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Однако этот бонус будет уменьшаться с каждым сезоном выступлений в низших дивизионах чемпионата Германии.

"Газпром" является спонсором "Шальке 04" с 2007 года.

Сейчас "Шальке 04" занимает последнюю 18 позицию в турнирной таблице Бундеслиги с отставанием от предпоследнего места на 12 очков. До завершения чемпионата команда сыграет еще 8 поединков.

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В статье: Газпром Шальке (Гельзенкирхен) Шальке 04
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 18:19
Ой, а где у нас случилось?
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