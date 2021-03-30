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С ПСЖ - без лидера атак. Бавария из-за травмы потеряла Роберта Левандовского
И рекорд Герда Мюллера побить будет очень трудно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Медицинский штаб мюнхенской "Баварии" подтвердил, что польский нападающий Роберт Левандовский пропустит месяц из-за травмы колена.
Ее он, напомним, получил во время выступлений за национальную сборную Польши.
Впереди у "Баварии" поединки 1/4 Лиги чемпионов с ПСЖ (7 и 13 апреля), а также 5 поединков Бундеслиги. В частности, уже в субботу. 3 апреля, "красные" встретятся с единственным конкурентом в борьбе за чемпионство - "РБ Лейпциг" (начало матча в 19:30 по Киеву).
Также уменьшаются шансы Роберта на побитие рекорда Герда Мюллера, который за сезон забил 40 голов в Бундеслиге. У Левандовского сейчас 35 мячей, а если он восстановится до начала мая, останется лишь три.
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