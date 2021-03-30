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С ПСЖ - без лидера атак. Бавария из-за травмы потеряла Роберта Левандовского

Германия
(1 голосов)

И рекорд Герда Мюллера побить будет очень трудно

С ПСЖ - без лидера атак. Бавария из-за травмы потеряла Роберта Левандовского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Медицинский штаб мюнхенской "Баварии" подтвердил, что польский нападающий Роберт Левандовский пропустит месяц из-за травмы колена.

Ее он, напомним, получил во время выступлений за национальную сборную Польши.

Впереди у "Баварии" поединки 1/4 Лиги чемпионов с ПСЖ (7 и 13 апреля), а также 5 поединков Бундеслиги. В частности, уже в субботу. 3 апреля, "красные" встретятся с единственным конкурентом в борьбе за чемпионство - "РБ Лейпциг" (начало матча в 19:30 по Киеву).

Также уменьшаются шансы Роберта на побитие рекорда Герда Мюллера, который за сезон забил 40 голов в Бундеслиге. У Левандовского сейчас 35 мячей, а если он восстановится до начала мая, останется лишь три.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Польша
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Комментарии (3)
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Кот2021 (Николаев)
30.03.2021 в 21:38
Насчёт рекорда Герда Мюллера: опять облом...
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fabo766
30.03.2021 в 20:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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avatar
Loader (Днепр)
30.03.2021 в 20:05
Вряд ли Месси или КР забьют 12 голов за месяц и догонят поляка. Это было бы несправедливо.
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Игорь84 (Киев)
30.03.2021 в 20:04
Вот это конечно грустно...Лева нынче тот, кто может делать разницу, хотя и без него, конечно, Бавария сильна, но... в общем, будет интереснее, чем ожидалось
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