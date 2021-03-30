  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. С ПСЖ - без лидера атак. Бавария-за травмы потеряла Роберта Левандовского
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С ПСЖ - без лидера атак. Бавария-за травмы потеряла Роберта Левандовского

Германия
(1 голосов)

И рекорд Герда Мюллера побить будет очень трудно

С ПСЖ - без лидера атак. Бавария-за травмы потеряла Роберта Левандовского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Медицинский штаб мюнхенской "Баварии" подтвердил, что польский нападающий Роберт Левандовский пропустит месяц из-за травмы колена.

Ее он, напомним, получил во время выступлений за национальную сборную Польши.

Впереди у "Баварии" поединки 1/4 Лиги чемпионов с ПСЖ (7 и 13 апреля), а также 5 поединков Бундеслиги.

Также уменьшаются шансы Роберта на побитие рекорда Герда Мюллера, который за сезон забил 40 голов в Бундеслиге. У Левандовского сейчас 35 мячей, а если он восстановится до начала мая, останется лишь три.

Читайте такжеЛевандовский награжден орденом Возрождения Польши
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Польша
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...