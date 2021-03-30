С ПСЖ - без лидера атак. Бавария-за травмы потеряла Роберта Левандовского

Медицинский штаб мюнхенской "Баварии" подтвердил, что польский нападающий Роберт Левандовский пропустит месяц из-за травмы колена.

Ее он, напомним, получил во время выступлений за национальную сборную Польши.

Впереди у "Баварии" поединки 1/4 Лиги чемпионов с ПСЖ (7 и 13 апреля), а также 5 поединков Бундеслиги.

Также уменьшаются шансы Роберта на побитие рекорда Герда Мюллера, который за сезон забил 40 голов в Бундеслиге. У Левандовского сейчас 35 мячей, а если он восстановится до начала мая, останется лишь три.