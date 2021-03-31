Райола: Я был неправ, когда советовал Эрлингу Холанду перейти в Боруссию Дортмунд

Агент нападающего "Боруссии Д" Эрлинга Холанда Мино Райола рассказал о прогрессе нападающего. Цитирует специалиста Райолу авторитетное интернет-издание The Athletic.

"Мы все ошибались насчет Холанда. Он делает многие вещи намного быстрее, чем предполагалось изначально. В плане развития норвежец сильно превзошел все ожидания. Я был неправ, когда советовал ему перейти в "Боруссию Д", а не в другой, более крупный клуб".

"Никаких сомнений, Холанд может играть в любой команде мира. Он уже на топ-уровне. Эрлинг мог оказаться на нем в прошлом году, но некоторые посчитали, что одно дело демонстрировать такие цифры в "Зальцбурге", а другое – в более сложном чемпионате".