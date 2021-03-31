Румменигге: Не знаю, откуда берутся слухи о трансфере Холанда в Баварию

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию, что клуб заинтересован в услугах нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Не знаю, откуда берутся эти слухи. Могу сказать только одно: на этой позиции у нас играет футболист мирового класса. У Роберта Левандовского контракт до 2023 года, и я убеждён, что, учитывая его профессионализм, конец ещё не близок. Вы бы видели, как он тренируется и следит за собой! Роберт на пути к тому, чтобы побить рекорд Герда Мюллера — 40 голов в Бундеслиге за сезон. Он на пике карьеры", — приводит слова Румменигге Sport Bild.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (1 — с пенальти) и отдал 4 результативные передачи.