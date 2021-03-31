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Преемник Йоахима Лева. Оливер Биргофф активизирует поиск тренера, известны кандидаты

Германия
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Уже поговорил с боссами немецкого футбола

Преемник Йоахима Лева. Оливер Биргофф активизирует поиск тренера, известны кандидаты

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Директор национальной сборной Германии Оливер Бирхофф хочет активизировать поиск нового тренера Бундестима после поединка отбора на ЧМ-2022 против Северной Македонии.

На повестке дня встреча делегации сборных Германии с потенциальным наставником Ральфом Рангником. Многолетний наставник "РБ Лейпциг" сейчас находится на Майорке и вернется в Германию на следующей неделе, сообщает Kicker.

Бирхофф накануне обсудил ситуацию с анонсированной отставкой Йоахима Лева с главой ассоциации футбола Германии Фрицем Келлером, генеральным секретарем Фридриха Куртиусом и вице-президентами Райнером Кохом и Петером Петерсом. Вместе они договорились о дальнейших действиях. В частности договорились о разговоре с 62-летним Рангником, который из-за сборной отклонил предложение "Шальке 04".

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Бирхофф организует переговоры и с другими кандидатами, в частности Штефаном Кунцом (возглавляет U21) и Маркусом Соргом (ассистент Лёва).

Еще один вероятный кандидат Юрген Клопп неоднократно подтверждал, что не претендует на Бундестим. А с Ханси Флик не связывались, поскольку он заключил контракт с "Баварией" до 2023 года.

Сам Лев заявил во вторник, что он не будет участвовать в дискуссиях относительно своего преемника. Однако сразу после объявления об отставке он посоветовал Фрицу Келлеру спросить о кандидатуре нового тренера лидеров команды - капитана Мануэля Нойера, Джошуа Киммиха или Илкая Гюндогана.

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В статье: Германия Оливер Бирхофф Йоахим Лев
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