Преемник Йоахима Лева. Оливер Биргофф активизирует поиск тренера, известны кандидаты

Директор национальной сборной Германии Оливер Бирхофф хочет активизировать поиск нового тренера Бундестима после поединка отбора на ЧМ-2022 против Северной Македонии.

На повестке дня встреча делегации сборных Германии с потенциальным наставником Ральфом Рангником. Многолетний наставник "РБ Лейпциг" сейчас находится на Майорке и вернется в Германию на следующей неделе, сообщает Kicker.

Бирхофф накануне обсудил ситуацию с анонсированной отставкой Йоахима Лева с главой ассоциации футбола Германии Фрицем Келлером, генеральным секретарем Фридриха Куртиусом и вице-президентами Райнером Кохом и Петером Петерсом. Вместе они договорились о дальнейших действиях. В частности договорились о разговоре с 62-летним Рангником, который из-за сборной отклонил предложение "Шальке 04".

Бирхофф организует переговоры и с другими кандидатами, в частности Штефаном Кунцом (возглавляет U21) и Маркусом Соргом (ассистент Лёва).

Еще один вероятный кандидат Юрген Клопп неоднократно подтверждал, что не претендует на Бундестим. А с Ханси Флик не связывались, поскольку он заключил контракт с "Баварией" до 2023 года.

Сам Лев заявил во вторник, что он не будет участвовать в дискуссиях относительно своего преемника. Однако сразу после объявления об отставке он посоветовал Фрицу Келлеру спросить о кандидатуре нового тренера лидеров команды - капитана Мануэля Нойера, Джошуа Киммиха или Илкая Гюндогана.