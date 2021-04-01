Боссы Боруссии М нашли в Бундеслиге нового наставника для команды

Руководство "Боруссии" из Менхенгладбаха хочет, чтобы их команду возглавил действующий наставник "Айнтрахта" из Франкфурта Ади Хюттер.

Гладбаху, как сообщает Вild, нужна замена для Марко Розе - он летом возглавит дортмундскую "Боруссию".

Среди возможных преемников называли Хаби Алонсо и Эрика Тен Хага. А вот 51-летний Хюттер вместе с "Айнтрахтом" пока занимает 4 место в Бундеслиге, команда претендует на квалификацию Лиги чемпионов.

Боссы Боруссии М признали Ади Хюттера лучшим вариантом для возглавления их команды.