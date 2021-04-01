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Боссы Боруссии М нашли в Бундеслиге нового наставника для команды

Германия
(1 голосов)

Вот только захочет ли он сам?

Боссы Боруссии М нашли в Бундеслиге нового наставника для команды

Новина українською

Руководство "Боруссии" из Менхенгладбаха хочет, чтобы их команду возглавил действующий наставник "Айнтрахта" из Франкфурта Ади Хюттер.

Гладбаху, как сообщает Вild, нужна замена для Марко Розе - он летом возглавит дортмундскую "Боруссию".

Среди возможных преемников называли Хаби Алонсо и Эрика Тен Хага. А вот 51-летний Хюттер вместе с "Айнтрахтом" пока занимает 4 место в Бундеслиге, команда претендует на квалификацию Лиги чемпионов.

Боссы Боруссии М признали Ади Хюттера лучшим вариантом для возглавления их команды.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Ади Хюттер Марко Розе
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