Перед "матчем сезона" в Бундеслиге РБ Лейпциг теряет защитника

29-летний защитник левого фланга "РБ Лейпциг" Марсель Хальстенберг не сыграет в матче Бундеслиги с "Баварией" (3 апреля в 19:30 по Киеву).

Причиной стало то, что Марсель контактировал с зараженным коронавирусом игроком "Боруссии" М Йонасом Хоффманом.

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Речь шла о том, что для Хальстенберга карантин могут сократить, но сегодня "РБ Лейпциг" в Твиттере сообщил, что по решению департамента здравоохранения города Лейпциг уменьшение 14-дневного срока для игрока невозможно.

"Бавария" идет на первом месте в Бундеслиге с 61 пунктом, "РБ Лейпциг" - на втором с 57 очками. До завершения чемпионата остается провести 9 туров.