Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перед "матчем сезона" в Бундеслиге РБ Лейпциг теряет защитника
Надо покарантинить
Фото: Kicker
29-летний защитник левого фланга "РБ Лейпциг" Марсель Хальстенберг не сыграет в матче Бундеслиги с "Баварией" (3 апреля в 19:30 по Киеву).
Причиной стало то, что Марсель контактировал с зараженным коронавирусом игроком "Боруссии" М Йонасом Хоффманом.
Речь шла о том, что для Хальстенберга карантин могут сократить, но сегодня "РБ Лейпциг" в Твиттере сообщил, что по решению департамента здравоохранения города Лейпциг уменьшение 14-дневного срока для игрока невозможно.
"Бавария" идет на первом месте в Бундеслиге с 61 пунктом, "РБ Лейпциг" - на втором с 57 очками. До завершения чемпионата остается провести 9 туров.
Популярное сейчас
- Не только у нас проблемы. ВИДЕО, как соперник Украины на Евро проиграл 0:4
- (Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес
- "Сейчас будем просматривать многих игроков". Шевченко - о кадровых изменениях в сборной
- Кто может заменить Левандовского?
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО