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Голкипер Баварии выбирает между тремя клубами. Один уже направил запрос в Мюнхен

Германия
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И "красные" якобы не против его удержать

Голкипер Баварии выбирает между тремя клубами. Один уже направил запрос в Мюнхен

Getty images / Автор Roland Krivec

Новина українською

Вратарь мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель скорее всего сменит клуб, об этом говорят не менее 2 месяца, потому что нет у него игровой практики - 1 матч в Кубке Германии и 2 - в Лиге чемпионов. Притом ни одного - в Бундеслиге.

Запрос о трансфере 24-летнего игрока направил французский "Марсель", сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

Также Нюбелем интересуется дортмундская "Боруссия". Она рассматривает его как одного из кандидатов на усиление вратарской позиции.

При этом фаворитом в борьбе за немца остается "Монако", который хочет арендовать игрока.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Марсель Монако Александр Нюбель
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