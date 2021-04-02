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Голкипер Баварии выбирает между тремя клубами. Один уже направил запрос в Мюнхен
И "красные" якобы не против его удержать
Getty images / Автор Roland Krivec
Вратарь мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель скорее всего сменит клуб, об этом говорят не менее 2 месяца, потому что нет у него игровой практики - 1 матч в Кубке Германии и 2 - в Лиге чемпионов. Притом ни одного - в Бундеслиге.
Запрос о трансфере 24-летнего игрока направил французский "Марсель", сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.
Также Нюбелем интересуется дортмундская "Боруссия". Она рассматривает его как одного из кандидатов на усиление вратарской позиции.
При этом фаворитом в борьбе за немца остается "Монако", который хочет арендовать игрока.
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