Голкипер Баварии выбирает между тремя клубами. Один уже направил запрос в Мюнхен

Вратарь мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель скорее всего сменит клуб, об этом говорят не менее 2 месяца, потому что нет у него игровой практики - 1 матч в Кубке Германии и 2 - в Лиге чемпионов. Притом ни одного - в Бундеслиге.

Запрос о трансфере 24-летнего игрока направил французский "Марсель", сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

Также Нюбелем интересуется дортмундская "Боруссия". Она рассматривает его как одного из кандидатов на усиление вратарской позиции.

При этом фаворитом в борьбе за немца остается "Монако", который хочет арендовать игрока.