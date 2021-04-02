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Босс Баварии - против Боатенга в сборной Германии, тренер Флик шокирован

Германия
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Но в команде он до сих пор же играет?

Босс Баварии - против Боатенга в сборной Германии, тренер Флик шокирован

Фото: Kicker

Новина українською

Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик проводил агитацию за возвращение защитника Жерома Боатенга в национальную сборную Германии. И тем самым он противодействия почетному президенту своего клуба Ули Хенессу.

Ведь Хенесс хотел, чтобы Томас Мюллер и Матс Хуммельс вернулись в сборную на предстоящий чемпионат Европы. В то же время почетный президент "Баварии" не хочет там видеть Жерома.

Ханси Флик, отмечает Kicker, очень удивился из-за этой позиции своего шефа. "Это его мнение", - сказал тренер "Баварии" и был откровенно удивлен заявлениями Хеннеса: "Я знаю, что "Бавария" всегда поддерживает своих игроков".

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Флик после этого высказался об игре Жерома Боатенга. "Он сумел выйти из нелегкой ситуации. Он упорно трудился, чтобы вернуться на этот уровень. Жером вернулся в лучшую форму и играл просто сногсшибательно в последних нескольких играх".

За последние 10 лет "Бавария" выиграла многочисленные титулы вместе с Боатенгом.

Он также приклался к тому, что мы получили одновременно три титула. Я очень благодарен ему, - сказал Флик, при этом отметил 32-летнего футболиста по итогам прошлого сезона.

Он - игрок, который может сделать хорошей любую команду. В конце концов, по поводу сборной - это решение Йоахима Лева, он за это отвечает.

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В статье: Джером Боатенг Ули Хенесс Жером Боатенг Ханси Флик
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