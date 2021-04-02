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РБ Лейпциг – Бавария: когда и где смотреть онлайн матч Бундеслиги

Германия
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РБ Лейпциг – Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3 апреля ⋊ Бундеслига на UA-Футбол

РБ Лейпциг – Бавария: когда и где смотреть онлайн матч Бундеслиги

Новина українською

Две первые команды Бундеслиги встретятся в очной дуэли, чтобы выявить сильнейшего в стране. "Бавария" за 8 туров до финиша опережает "Лейпциг" на 4 очка, и единственный шанс для "быков" навязать реальную борьбу за титул – это победить главного врага в личной встрече.

Матч 27-го тура Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Баварией" состоится в субботу, 3 апреля, в 19:30. В Украине матч будет можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.

Бундеслига, 27-й тур

3 апреля. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" 19:30 "Бавария"

Телетрансляция – Megogo

Если у вас не отображается плеер выше, то вы можете открыть трансляцию по прямой ссылке здесь.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Л
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