Две первые команды Бундеслиги встретятся в очной дуэли, чтобы выявить сильнейшего в стране. "Бавария" за 8 туров до финиша опережает "Лейпциг" на 4 очка, и единственный шанс для "быков" навязать реальную борьбу за титул – это победить главного врага в личной встрече.

Матч 27-го тура Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Баварией" состоится в субботу, 3 апреля, в 19:30. В Украине матч будет можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.

Бундеслига, 27-й тур

3 апреля. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" 19:30 "Бавария"

Телетрансляция – Megogo

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