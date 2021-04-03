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Боруссия Д заинтересовалась форвардом ПСВ

Германия
(1 голосов)

Ищут усиления в атаке

Боруссия Д заинтересовалась форвардом ПСВ

ПСВ/Автор невідомий

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" интересуется трансфером нападающего нидерландского "ПСВ" Дониэлля Малена. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Руководство "шмелей" хочет усилить свою атаку. Но это не значит, что переход Малена станет возможностью для трансфера Джейдона Санчо, как сообщалось ранее.

22-летний игрок провел в этом сезоне 39 матчей за "ПСВ", отметившись 23-ю голами и восемью ассистами. Всего в его активе уже 110 поединков в составе одного из лидеров Ередивизи. Его основная позиция - центральный нападающий, однако он еще может сыграть и на флангах атаки.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Малена в 30 млн евро. Его контракт с клубом действителен до лета 2024-го года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) ПСВ (Эйндховен) Дониэлл Мален
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Источник:
Nicolo Schira

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