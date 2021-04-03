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Бундеслига. Боруссия Д – Айнтрахт 1:2. Силва хоронит шансы Дортмунда на ЛЧ
"Орлы" отбросили "Боруссию" назад
Фото: Jan Huebner/Jan Huebner/Pool
Бундеслига, 27-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Дортмунд – "Айнтрахт" 1:2
Голы: Хуммельс (44) – Шульц (11, автогол), Силва (87)
"Боруссия": Хитц – Шульц (Реньер, 80), Хуммельс, Аканджи, Джан – Дилейни, Беллингем (Дауд, 56) – Геррейру, Ройс (Рейна, 80), Азар (Кнауф, 63) – Холанд
"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде (Баркок, 86), Соу, Дурм (Ченлдер, 74) – Юнес – Андре Силва (Цубер, 89), Йович
Предупреждения: Костич (25), Соу (33), Роде (76)
После 10-минутного давления от "Боруссии" в дебюте "Айнтрахт" вышел в первую вразумительную атаку и тут же открыл счёт. Костич с фланга навесил на Андре Силву, но португальца опередил Нико Шульц, отправивший мяч в свои ворота. Через пару минут у Силвы был шанс записать своё имя на табло, но после очередного кросса вездесущего Костича Андре ударил прямо во вратаря.
До перерыва у Холанда было два шанса, которого на опасные позиции выводил Геррейру, но счёт в игре сравнял Хуммельс. Матс подключился к угловому, и воспользовавшись скидкой Джана спокойно пробил Кевина Траппа с близкого расстояния.
На старте второго тайма Ильзанкер забил головой после стандарта, но к счастью для Дортмунда гол был отменён из-за офсайда. После этого Холанд и Силва вновь обменялись голевыми шансами, но оба форварда не сумели реализовать их.
Терзич попытался освежить атаку Дортмунда с помощью свежих Кнауффа и Реньера, но юнцы затерялись в столь ответственном матче. И пока Холанд истерично разводил руками у ворот соперника, "Айнтрахт" вырвался в решающую контратаку, похоронившую шансы "Боруссии". Неугомонный Костич на 87-й минуте вновь прорвался по левому флангу, подал на Андре Силву, который наконец сумел пробить Хитца.
В итоге 1:2. Команда Ади Хюттера заслуженно победила конкурента и закрепилась на четвёртой позиции с 50 очками в активе, отбросив "Боруссию" ещё на три пункта назад. Дортмунд же остался с 43 баллами и призрачными шансами на попадание в зону Лиги Чемпионов за 7 туров до финиша.
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