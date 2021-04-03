Бундеслига. Бавария снимает вопросы о чемпионстве, обыграв Лейпциг

Бундеслига, 27-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" 0:1 "Бавария"

Гол: Горецка (38)

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан, Мукиэле – Забитцер, Адамс (Хван), 82 – Айдара (Поульсен, 73, Конате, 88), Ольмо (Серлот, 74), Нкунку – Форсберг (Клюйверт, 46)

Бавария: Нойер – Эрнандес, Алаба, Зюле, Павар – Горецка (Мусиала, 72), Киммих – Коман (Гнабри, 72), Мюллер, Сане (Мартинес, 81)– Чупо-Мотинг

Предупреждения: Мукиэле (26), Забитцер (37), Упамекано (61) – Киммих (33), Эрнандес (81)

Перед очной встречей двух лучших команду Бундеслиги "Бавария" имела 4-очковый отрыв. Для реального участия в чемпионской гонке "Лейпцигу" жизненно необходима была победа, в то время как мюнхенцы могли себе позволить и ничью, тем более в отсутствие Левандовски, Дэвиса и Боатенга.

Соперники начали матч в невероятно интенсивной манере. Нагельсманн явно делал ставку на дебютный штурм, а "Бавария" и не думала уклонятся от предложенного "быками" темпа. В итоге воплощением всей первой половины стала битвы за центре поля между Горецкой и Киммихом против Забитцера и Адамса.

Первый тайм был обилен на единоборства, но вот с голевыми моментами дела обстояли совсем иначе. Во многом это объяснялось отсутствием форвардов на поле. Нагельсманн осознанно выбрал вариант с Форсбергом в роли ложной девятки, а Флик в отсутствии Левандовски был вынужден отправить на острие Чупо-Мотинга. Камерунец здорово играл столба и принял пару длинных передач от Нойера, но у ворот никакой опасности не нёс.

Счёт в матче "Бавария" открыла в классическом стиле. Киммих дальним забросом нашёл Мюллера в штрафной, Томас придержал мяч, откатил на влетевшего в штрафную Горецку, который в одно касание вколотил мяч в верхний угол. В остальном обоюдный интенсивный прессинг скорее работал на нейтрализацию друг друга, чем на созидание. "Лейпциг" и вовсе не сумел нанести ни единого удара в створ.

В перерыве Нагельсманн убрал Форсберга, выпустив Клюйверта. Джастин пошёл на фланга, а Нкунку – на острие. В игре "Лейпцига" сразу появилась динамика и в первые 10 минут второй половины у "быков" было сразу три полумомента. Сначала Забитцер бил ножницами, а после этого Ольмо загубил две возможности, не воспользовавшись ошибками нескладного Зюле. В первые 20 минут второй половины "быки" набили разницу ударов 8-0, но ощущение, что у "Баварии" всё под контролем, не покидало.

"Лейпцигу" пришлось потратить много сил на очередной штурм, в то время как мюнхенцы приберегла силы на финал. В концовке "Бавария" спокойно контролировала соперника и довела встречу до закономерной победы, несмотря на все усилия "быков".

За 7 туров до финиша Мюнхен оторвался на 7 очков и их очередное чемпионство кажется неизбежным. "Лейпциг" можно похвалить за яркий стиль и качественную игру, но с нынешней "Баварией" им не тягаться.