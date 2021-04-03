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Бундеслига. Дубль Тюрама принёс Гладбаху победу над Фрайбургом

Германия
(1 голосов)

"Боруссия" возвращается на победную серию

Бундеслига. Дубль Тюрама принёс Гладбаху победу над Фрайбургом

Фото: Getty Images, автор – Uwe Kraft

Новина українською

Бундеслига. 27-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

Боруссия М – Фрайбург 2:1

Голы: Тюрам (53, 60) – Шаллаи (10)

"Боруссия": Зоммер – Вендт (Лазаро, 82), Байер, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер – Вольф (Закария, 46), Штиндль (Херрман, 90), Тюрам (Эмболо, 76) – Плеа

"Фрайбург": Мюллер – Гульде, Шлоттербек, Линхарт (Хайнц, 69) – Кайтель (Хаберер, 89), Сантамария – Гюнтер, Шмид – Хелер, Демирович (Петерсен, 89), Шаллаи (Буркарт, 76)

Предупреждения: Крамер (80), Гинтер (82) – Демирович (31), Хелер (64)

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Фрайбург
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