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Бундеслига. Дубль Тюрама принёс Гладбаху победу над Фрайбургом
"Боруссия" возвращается на победную серию
Фото: Getty Images, автор – Uwe Kraft
Бундеслига. 27-й тур
Менхенгладбах, "Боруссия Парк"
Боруссия М – Фрайбург 2:1
Голы: Тюрам (53, 60) – Шаллаи (10)
"Боруссия": Зоммер – Вендт (Лазаро, 82), Байер, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер – Вольф (Закария, 46), Штиндль (Херрман, 90), Тюрам (Эмболо, 76) – Плеа
"Фрайбург": Мюллер – Гульде, Шлоттербек, Линхарт (Хайнц, 69) – Кайтель (Хаберер, 89), Сантамария – Гюнтер, Шмид – Хелер, Демирович (Петерсен, 89), Шаллаи (Буркарт, 76)
Предупреждения: Крамер (80), Гинтер (82) – Демирович (31), Хелер (64)
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