Боруссия Д не сможет удержать Холанда, если не вийдет в ЛЧ

Дортмундская "Боруссия" будет пытаться сохранить своего нападающего Эрлинга Холанда на еще один сезон. Однако при невыхода в групповой этап Лиги Чемпионов это будет почти невозможно сделать. Об этом пишет итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что немцы хотят выручить за продажу норвежца этим летом больше 150 млн евро. Если перехода в ближайшие два трансферные окна не произойдет, то в июле 2022-го года активируется возможность выкупить форварда за 75 млн евро.

Сейчас агент игрока Мино Райола ведет переговоры с пятью топ-клубами Европы на первых этапах. Скоро некоторые из них будут продвигаться вперед.

На счету Эрлинга Холанда 33 гола и восемь ассистов в 32-х матчах этого сезона. Норвежец принял участие в 45,5% мячей своей команды.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 110 млн евро.