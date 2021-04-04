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Боатенг уйдёт свободным агентом, а контракт Шупо-Мотинга будет продлен

Германия
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Стало известно о ближайших планах "Баварии"

Боатенг уйдёт свободным агентом, а контракт Шупо-Мотинга будет продлен

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Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, "Бавария" не будет продлевать контракт 32-летнего Жерома Боатенга, который истекает этим летом. Между тем, контракт с нападающим Эриком Шупо-Мотингом будет пролонгирован.

В этом сезоне Боатенг сыграл за "Баварию" 22 игры, забил один гол и отдал ассист. 32-летний Шупо-Мотинг выходил на поле 17 раз, и только однажды отметился голом.

Цена Боатенга, согласно данным Transfermarkt, составляет 10 млн Евро. Камерунский нападающий стоит 3,50 млн.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Жером Боатенг
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Источник:
Nicolo Schira

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