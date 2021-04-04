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Бундеслига. Штутгарт дожал Вердер благодаря автоголу Аугустинсона
"Швабы" вновь забивают в концовке
Фото – Getty Images, автор – THOMAS KIENZLE
Бундеслига, 27-й тур
"Штутгарт" – "Вердер" 1:0
Гол: Аугустинсон (автогол, 81)
"Штутгарт": Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос – Соса, Кастро (Каразор, 86), Эндо, Кулибали (Штенцель, 89) – Климович (Чурлинов, 78), Форстер (Дивади, 78) – Калайджич
"Вердер": Павленка – Аугустинсон, Фридль, Топрак, Гербе Селассие – Мёвальд (Эррас, 88), Грос (Динки, 84), Эггештайн – Рашица, Шмид (Осако, 73) – Фюллькруг (Селке, 73)
Предупреждения: Форстер (16) – Мёвальд (12), Эггештайн (51)
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