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Бундеслига. Унион – Герта 1:1. Первая мировая в берлинском дерби
Команды поделили очки
Фото: Getty Images, автор – ANNEGRET HILSE
Бундеслига, 27-й тур
"Унион" – "Герта" 1:1
Голы: Андрих (9) – Лукебакио (35, пен)
"Унион": Луте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Рюэрсон, Премель (Ингвартсен, 73), Андрих, Триммель – Гентнер – Крузе, Муса (Похьянпало, 83)
"Герта": Шволов – Миттельштадт, Торунарига, Клюнтер, Зеефейк – Гендузи (Хедира, 79), Штарк, Тузар – Кунья, Кордоба (Пёнтек, 90+2), Лукебакио (Аскасибар, 62)
Предупреждения: Рюэрсон (17), Премель (28) – Гендузи (28), Тузар (45), Торунарига (53), Аскасибар (78)
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