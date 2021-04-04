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Бундеслига. Унион – Герта 1:1. Первая мировая в берлинском дерби

Германия
(1 голосов)

Команды поделили очки

Бундеслига. Унион – Герта 1:1. Первая мировая в берлинском дерби

Фото: Getty Images, автор – ANNEGRET HILSE

Новина українською

Бундеслига, 27-й тур

"Унион" – "Герта" 1:1

Голы: Андрих (9) – Лукебакио (35, пен)

"Унион": Луте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Рюэрсон, Премель (Ингвартсен, 73), Андрих, Триммель – Гентнер – Крузе, Муса (Похьянпало, 83)

"Герта": Шволов – Миттельштадт, Торунарига, Клюнтер, Зеефейк – Гендузи (Хедира, 79), Штарк, Тузар – Кунья, Кордоба (Пёнтек, 90+2), Лукебакио (Аскасибар, 62)

Предупреждения: Рюэрсон (17), Премель (28) – Гендузи (28), Тузар (45), Торунарига (53), Аскасибар (78)

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В статье: Герта (Берлин) Унион (Берлин)
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